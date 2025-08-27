Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait Serkan Acar Resort & Topuk Yaylası Kamp Merkezi’nde tamamlayan Yenicami takımı, KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin girişimleri ile son gün Fenerbahçe Spor kulübünü ziyaret ettiler.

Takım halinde gerçekleşen ziyaret sırasında Yenicami Futbol Takımı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nı gezme fırsatı da buldu. Stat turunda soyunma odaları, saha içi, çıkış tüneli, yedek kulübeleri, basın tribünü ve Fenerbahçe müzesi ziyaret edildi. Geziye bazı Fenerbahçe Spor kulübü yönetim kurulu üyeleri ve dernekler birimi müdürü Asil Erkan eşlik etti. Gezi, toplu halde çekilen takım fotoğrafları ile tamamlandı . Bir haftalık kamp çalışmalarını bu ziyaret sonrası tamamlayan Yenicami futbol takımı yurda dönüş yaptı.