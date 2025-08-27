Süper Ligin yeni ekibi Mormenekşe’de 24-29 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de başlayan kamp çalışmaların tepmosu yükselirken, oldukça güzel ortamda verimli bir şekilde devam ediyor. Mormenekşe’de, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Tolga Derviş Güçsoy, yardımcı antrenör Ertan Bulut, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde yoğun bir şekilde devam ederken futbolcuların antrenmanlardaki istekli, arzulu ve konsantre oluşundan teknik kadro son derece memnun.

TAKIM OLGUSU GELİŞTİRİLİYOR

Mormenekşe kamp çalışmalarını Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de sürdürürken, Sporcu Sorumluları Sedat İzzigil, Hüseyin Tünsay, Orhan Şengün, Fizyoterapist Ali Baletti, Sağlıkçı Murat Çiğilioğlu, Masör Turgay Gök sürekli takımla birlikte olmaları yakından ilgi göstermeleri arkadaşlık bağları, birlik, beraberliğin sağlanması ile birlikte takım olgusunun geliştirilmesine katkı koyarken, otel içerisinde espirili yaklaşımlar, yapılan sohbetler kampta moral motivasyonu daha üst seviyeye yükselirken, oyuncuların keyifli oldukları görülüyor.

Kamp süresi boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapan yapılırken, antrenman temposu yüksek ve verimli bir şekilde devam ediyor. Antrenmanların dışında Otel içerisinde yönetici, teknik kadro ve futbolcuların birliktelik ve arkadaşlık bağlarını geliştirmelerine yönelik girişimler, moral motivasyonu üst seviyeye çekmek için çalışılıyor. Mormenekşe’de mevcut kadroya yapılan yerli ve yabancı transferler ile futbolcuların takım içi uyumu sağlanmaya çalışıldığını belirten teknik direktör Ahmet Ogan kampın çok verimli bir şekilde devam ettiğine vurgu yaparak lige kadar hazır hale geleceklerini söyledi. Mormenekşe uzun bir aradan sonra süper ligde mücadele edeceğinin altını çizen teknik direktör Ahmet Ogan, sezon başı başlayan çalışmalara, lig için yapılan hazırlıklara ve yurt dışı kamp imkanı sağlayan başkan Metin Menekşeli ve yönetimine de teşekkür etti.