Yenicami Akademisi, çocukların hem sportif hem akademik gelişimini desteklemek amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı.

Protokol, Yenicami Akademisi Koordinatörü Hasan Çete ve Akademi Yöneticisi Raşit Özgür ile Elit Eğitim Merkezi Direktörü Kürşat Köseoğlu arasında imzalandı.

Bu iş birliği ile:

• Çocukların akademik başarıları artırılacak

• Disiplinli ve başarılı futbolcular yetiştirilecek

• Spor ve eğitim bir arada yürütülerek gençlerin çok yönlü gelişimi desteklenecek

Yapılan bu anlaşma, spor ve eğitimi bütüncül bir şekilde birleştiren model bir çalışma olarak hayata geçirilecek.