China Bazaar Gençlik Gücü Futbol Akademisi’nin açılışına özel bir turnuva düzenleniyor. Şölen havasında gerçekleşecek turnuva bugün saat 17.00'de Ortaköy Sahası'nda gerçekleşecek.

Turnuvada ülkemizin 12 önemli akademisinin de bulunduğu 12 yaş grubu sporcuları kıyasıya mücadele ederken, açılışa Erman Toroğlu, Lucas Özcan Köse, Aykut İnce gibi özel konuklar da katılacak.

Turnuvada ayrıca sürpriz etkinlikler, çocuk oyun alanları, yemek ve içecek standları da yer alacak.

China Bazaar Gençlik Gücü yönetimi tüm halkı bu güzel turnuvada mücadele edecek genç futbolculara destek olmak ve bu heyecana ortak olmak üzere turnuvaya davet ediyor.