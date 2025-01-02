Süper Ligde ilk devrede istediği sonuçları alamayan ve devreyi son sırada tamamlayan Yenicami’nin yeni teknik direktörü belirlendi. Teknik direktör Cemal Kır ile yolların ayrılmasından sonra Yenicami’de Ahmet Gençosman başkanlığındaki yönetim kurulu, dün Abbas Osum ile bir görüşme gerçekleştirip anlaşmaya vardı. Son olarak Larnaka Gençlerbirliği’ni çalıştıran Abbas Osum, ikinci devre Yenicami‘nin başarısı için çalışacak

Konuyla ilgili Yenicami’den basına şu açıklama yapıldı:

Takımımız 2. devre için teknik direktör Abbas Osum ile anlaşmıştır. Yabancı transferi konusunda mevcut oyuncularımız Jimmy ve David ile yollarımızı ayırdık, önümüzdeki günlerde yeni yabancı oyuncularımız aramıza katılacaktır. Yerli transferde ise şu an görüştüğümüz 4 isim mevcut anlaşma olması durumunda sizlere bildireceğiz, kadro dışı kalan oyuncularımız ile ilgili hocamız ile görüşme yaptıktan sonra takıma fayda sağlayacağına inandığımız oyuncuları geri takımımıza katacağız”.