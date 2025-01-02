İbrahim DALOĞLU

Süper Lig ekibi Lefke’nin sezon başında A. Yeşilova’dan kiraladığı genç yeteneği Mehmet Kum’a gerek Süper Lig gerekse 1. Lig ekiplerinden teklif yağıyor.

İlk devrede yeterince süre alamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Mehmet Kum’a süper Lig ekibi Karşıyaka ile 1. Lig ekipleri Kozan, M. Hacaıali Yılmazköy ve Yalova takımları teklif yaptı.

Kum’un kısa süre içinde yeni takımını belirleyeceği bildirildi.

Yalova alt yapısından yetişen ve 2024 sezonun başında A. Yeşilova’ya transfer olan Mehmet Kum, bu sezonun başında ise Lefke’ye kiralanmıştı.