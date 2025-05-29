Yeni Boğaziçi'nin başarılı hücum ve kanat oyuncusu Serhat Özuğurlu son dört sezonda kırmızı lacivert formayla üç kupa başarısı yaşamanın gururunu taşıyor. 2019 BTM 1. Lig şampiyonluğu, daha sonra Birinci Lig ikincisi olarak Süper Lig'e terfi ve geçtiğimiz sezonda playoff Şampiyonu olarak yine Süper Lig'e terfi başarıları, futbolcunun kariyerine adeta altın harflerle yazıldı. Serhat Özuğurlu, kişisel sosyal medya hesabından bir de paylaşım yaptı: "En büyük başarılar, en büyük engelleri aşanlara aittir. Biz de bunu başardık. Bu başarıda bize her zaman yanımızda olan ve katkı koyan İbrahim Özişleyen başkanım, sezon başı bizi hazırlayan Ufuk Fırat hocam verdigi emekler için size çok teşekkür ediyoruz 10 maç namağlup bir seri yakalamızın sağlayan Fırat Özakıncı, Mehmet Binboğa hocam emekleriniz büyük ve sezonun geriye kalanki döneminde bizi bu güne getiren her zaman yanımızda olan bizleri daha iyiye getiren Semsi Oyuncu hocam, Hacı Ahmet ve tüm yönetim camia TARAFTARLARIMIZA çok teşekkür ederim Gerçek Ş A M P İ Y O N."...