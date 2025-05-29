Türkiye Ortaokullar arası Futbol Birinciliğinde mücadele eden Osman Nejat Konuk Ortaokulu (ONKO) Futbol Takımı, büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Ortaokullar arası Futbol Birinciliği çeyrek finallerinde mücadele eden Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Türkiye genelinde son 4 takım arasına kalmayı başardı.

Bu başarılı sonuçla takımımız, bugün oynanacak olan Türkiye Ortaokullar arası Futbol Birinciliği yarı finallerinde mücadele etme hakkı kazandı. Beden Eğitimi öğretmenleri Aras Övgün, Deniz Yüksel Özatınç ve Suat Şeker yönetimindeki takım, Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.