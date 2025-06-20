Süper Ligin yeni ekibi Yeniboğaziçi’nde teknik direktör Şemsi Oyuncu, Süper Lig’de birlikte çalışacağı teknik ekibi belirledi. Takımı en iyi şekilde yeni sezona hazırlamak için kolları sıvayan Şemsi Oyuncu, teknik ekibini de genişletip, güçlendirdi. Türkiye Cevat Köprübaşı Futbol Okullarından Atletik Performans Antrenörü Serdar Tamaç ekibe katıldı.

Yeniboğaziçi teknik ekibinde “Teknik direktör: Şems Oyuncu, Yardımcı Antrenör ve futbolcu Ahmet Arıtaş, Kaleci antrenörü Yusuf Düzgün, Atletik Performans Antrenörü Serdar Tamaç” yer alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada teknik ekibin kamp ve hazırlık maçlarının planlamalarını yaparak çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği ayrıca takıma yapılacak takviyeler konusunda ise transfer görüşmelerinin sürmekte olduğu bildirildi.

SEZGİN DAĞ YENİBOĞAZİÇİ’NDE

Öte yandan Yeniboğaziçi, Teknik Direktör Şemsi Oyuncu yönetiminde kadro planlamasına başlarken bonservisi Gençlik Gücü’nde bulunan kanat oyuncusu Sezgin Dağ ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Transfer ile ilgili kulüpten “Aramıza hoş geldin Sezgin” başlığı ile yapılan açıklama şu şekilde:

“Bonservisi Gençlik Gücü’nde bulunan başarılı oyuncu Sezgin Dağ’ı 2025/26 futbol sezonu için Gençlik Gücü takımından kadromuza katmış bulunmaktayız.

Oyun zekası ve karakteri ile her gittiği takımda iz bırakan oyuncuya Yeniboğaziçi ailesine hoş geldin der, her iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz.”