Süper Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi'nde oyuncu Serhat Özuğurlu süresiz olarak kadro dışı kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncu hakkında gelen transfer tekliflerinin değerlendirileceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"A takım futbolcularımızdan Serhat Özuğurlu yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Süresiz kadro dışı kalmıştır. Bu süreçte oyuncumuza gelecek kiralık veya bonservisli transfer tekliflerine açık olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

SERHAT’TAN BAŞARI DİLEĞİ

Öte yandan kadro dışı kalan Serhat Özuğurlu ise yaptığı paylaşımla arkadaşlarına başarılar diledi.

Özuğurulu’nun paylaşımı ise şöyle:

“Bu kulüpte geçirdiğim her an için minnettarım. Yaşanan her tecrübe, tanıdığım güzel insanlar ve kurduğum dostluklar benim için unutulmaz. Gerçek bağlar zamanla silinmez, buradaki güzel dostlukları da asla unutmayacağım.” yeni sezonda Yeni Bogazici Dogan Spor Kulubu başarılar diliyorum.