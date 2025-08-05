Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, Quentin Debouto ve Rundell Winchester ile sözleşme imzaladı.

Küçük Kaymaklı Kulübü lokalinde başkan Münür Özler ve yöneticiler eşliğinde imza atan yabancı futbolcular sezon boyunca K.Kaymaklı’nın başarısı için er dökecek.

K.Kaymaklı Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yabancı futbolcular Quentin Debouto ve Rundell Winchester'le yeni sezon için sözleşme imzaladı. Debouto ve Winchester'e hoşgeldin der, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz" denildi.