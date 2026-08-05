BTM 1. Lig şampiyonu Dika SK’nın başarılı futbolcularından Cemal Bibi, Cihangir Futbol Akademisi’ne transfer oldu.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Cihangir Futbol Akademisi, son olarak BTM 1. Lig’de şampiyonluk yaşayan Dika SK forması giyen Cemal Bibi’yi renklerine bağladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Aramıza hoş geldin, Cemal Bibi! Yeni sezonda Cihangir forması altında başarılarla dolu bir yolculuk geçirmeni diliyor, birlikte nice zaferlere imza atmayı temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.