Ergün YAHAT

Maraş Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Özkuyucu ve yönetim kurulu üyeleri, spora ve sporcuya verdiği desteklerin yanı sıra halkın yanında olan iş insanı ve UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü’yü makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Maraş Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Özkuyucu ve yönetim kurulu, kulübe ve spor camiasına verdiği desteklerden dolayı Nahit Öncü’ye teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Özkuyucu ve yönetim kurulu, Nahit Öncü’nün bugüne kadar sporun ve sporcunun yanında olmasının camia tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

SPOR GENÇLERİN GELECEĞİ

Nahit Öncü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Maraş Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Özkuyucu ve yönetim kuruluna nazik ziyaretleri ve takdim ettikleri plaket için teşekkür etti. Öncü, sporun gençlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Sporun, sporcunun ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Spor kulüplerimizin başarıları bizleri her zaman gururlandırıyor. Maraş Spor Kulübü’ne yeni sezonda başarılar diliyorum.” dedi.