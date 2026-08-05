Futbol Kulüpler Birliği Genel Kurulu, 21 kulübün katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda divan başkanlığını Özbay Abik üstlenirken, sekreterlik görevlerini İbrahim Beyazbayram ile Mehmet Evram yaptı.

Faaliyeti bulunmayan birliğin mali raporu Evren Mannaş tarafından okunarak üyelerin onayına sunuldu. Rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda başkanlık için tek aday olan Redif Nurel, üyelerin desteğini alarak Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçildi.

Seçimin ardından konuşan Redif Nurel, kulüpler arasında dayanışma ve ortak hareket etmenin önemine dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Nurel, Kulüpler Birliği'ni daha etkin bir yapıya kavuşturmak için tüm kulüplerle iş birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.