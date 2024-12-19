Aksa 1. Lig ekibi Yeniboğaziçi’nde İbrahim Özşleyen başkanlığındaki yönetim kurulu, KTFF Disiplin Kurulu tarafından kulübe verilen cezaları, KTFF Tahkim Kurulu’na taşımama kararı aldı.

YeniboğaziçiDoğan Spor Kulübü yönetim kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü olarak bu güne kadar her zaman sportmenlikten ve centilmenlikten yana olduk. Bunu da gençlerimize aktarmayı en önemli hedef bildik. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta sahamızda oynadığımız AtollKozanköy maçında yaşanan olaylara karışan sporcularımıza KTFF Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara Yeniboğaziçi Yönetim Kurulu olarak herhangi bir itirazda bulunmayıp verilen cezaların indirilmesi için bir üst kurul olan KTFF Tahkim Kurulu'na da başvurmama kararı aldığımızı futbol kamuoyunun ve spor basınının bilgisine sunarız. Kalan maçlarda centilmenliğin ve sportmenliğin öne çıkacağı bir sezon olmasını dileriz.

Yeniboğaziçi Doğan Spor Yönetim Kurulu”