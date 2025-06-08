Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeniboğaziçi, yeni sezonda da teknik direktörünün Şemsi Oyuncu olacağını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon planlamasına başlanıldığı bildirildi. Açıklamada, "Yeni sezon planlamamız doğrultusunda Yönetim kurulumuzun aldığı ortak karar ile Teknik direktörlük konusunda yeni sezonda Şemsi Oyuncu hocamız ile her konuda anlaşılmış olup yola devam etme kararı aldık. Yerli ve yabancı transfer konusunda girişimlerimize başlamış olur bazı yerli oyuncular ile anlaşma aşamasına geldiğimizi kamuoyunun bilgisine sunar her iki tarafa da Hayırlı Olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.