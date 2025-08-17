14’üncü Yeniboğaziçi Pulya Festivali ve 5’nci Uluslararası Halk Dansları Festivalinde yerli sanatçı Erhan Alihan ve Anadolu Rock sanatçılarından Murat Mermer sahneye çıktı.
Yeniboğaziçi Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, yerel sanatçı Erhan Alihan, çoğunluğu kendi bestelerinden oluşan konser verdi. Ardından Anadolu Rock müziği sanatçılarından Murat Mermer sahneye çıktı.
Gün içerisinde Yeniboğaziçi Halk Plajı’nda 2’nci Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Play Voleybolu Turnuvası müsabakaları yer aldı. Turnuva bugün de devam ediyor.
Festival kapsamında bugün Grup Armonila konseri ve Kültürlerin Kaynaşması Gecesi yer alacak.