14’üncü Yeniboğaziçi Pulya Festivali ve 5’nci Uluslararası Halk Dansları Festivalinde yerli sanatçı Erhan Alihan ve Anadolu Rock sanatçılarından Murat Mermer sahneye çıktı.

Erhan Alihan

Yeniboğaziçi Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, yerel sanatçı Erhan Alihan, çoğunluğu kendi bestelerinden oluşan konser verdi. Ardından Anadolu Rock müziği sanatçılarından Murat Mermer sahneye çıktı.

Voleybol Turnuvasi

Gün içerisinde Yeniboğaziçi Halk Plajı’nda 2’nci Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Play Voleybolu Turnuvası müsabakaları yer aldı. Turnuva bugün de devam ediyor.

Tatar: “Uluslararası festivaller ülke tanıtımına katkıda bulunuyor”
Tatar: “Uluslararası festivaller ülke tanıtımına katkıda bulunuyor”
İçeriği Görüntüle

Festival kapsamında bugün Grup Armonila konseri ve Kültürlerin Kaynaşması Gecesi yer alacak.