Gönyeli’de Özker Özgür Caddesi’ndeki kazı ve dolgu çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, yıllardır servis yoluyla tek şeritli geçişe mahkum kalan Özker Özgür Caddesi’nin artık düzenli ve güvenli bir yola kavuşacağını belirtti.

Amcaoğlu, “Sorunlu bölgede kazı ve dolgu çalışmaları tamamlandı. Mekanik serim sürecinin ardından bugün asfalt serimine geçildi.. Asfaltın ardından yol çizgileri de çizilecek ve çalışmaların hafta içi bitirilmesi hedeflenmektedir” dedi.