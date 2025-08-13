Süper Lig kulüplerinden Yeniboğaziçi, Karpaz’da düzenlediği kamp çalışmamsında yeni sezona hazırlanıyor.

Dün üçüncü günü tamamlan kamp boyunca 14 antrenman planlayan takım, yeni sezon hazırlıklarının ilk 5 haftasını 3 hazırlık maçı, saha, salon ve kum çalışması olarak tamamladı.

Mehmetçik bölgesindeki Çelebi Garden Hotel’de düzenlenen ve Kumyalı Şehit Süleyman Gür Stadı’nda antrenmanlarını yapan takım, teknik direktör Şemsi Oyuncu ve atletik performans antrenörü Serdar Tamaç nezaretinde kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Çabukluk kuvvet, patlayıcı kuvvet, dayanıklılık ve teknik taktik olmak üzere antrenmanlarını Cumartesi gününe kadar sürdürecek olan Yeniboğaziçi takımı kamp çalışmalarının ardından sezon öncesinde 7 hazırlık maçı daha yaparak lige hazır hale gelecek.