Süper Ligin yeni ekibi Yeniboğaziçi, yeni sezon hazırlıklarında 2. Haftayı geride bırakırken, 7. Antrenmanı pazartesi günü gerçekleştirdi.

Haftanın ilk antrenmanı Bedi’s ormanında yapılırken antremanla ilgili Yenboğaziçi atletik performans antrenörü Serdar Tamaç şu açıklamayı yaptı:

“Sezon başı ve hazırlık dönemi, oyuncularımızın hem fiziksel hem de mental olarak lige hazırlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu dönemde antrenmanlarımızı belli bir plan ve disiplin çerçevesinde yürütüyoruz. Haftalık programlarımızda kuvvet, dayanıklılık, çabukluk, koordinasyon ve teknik-taktik çalışmalar olmak üzere çok yönlü bir antrenman içeriği oluşturduk.

Sezon başında ilk 2 hafta genel kuvvet ve dayanıklılık odaklı çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bunlar arasında sahada interval koşular, salonda temel kuvvet egzersizleri (squat, deadlift, çekme-itme hareketleri), core çalışmaları ve fonksiyonel antrenmanlar yer alıyor.

3. haftadan itibaren antrenman yoğunluğu artıyor ve anaerobik sistemle birlikte sürat, çeviklik (agility) ve reaksiyon antrenmanlarına geçiyoruz. Futbola özgü kondisyon çalışmalarını bu evrede daha fazla işliyoruz. Aynı zamanda teknik-taktik antrenmanlarla takım uyumunu geliştirmeye başlıyoruz.

Hazırlık döneminde sakatlık önleyici egzersizlere ve bireysel performans takibine de büyük önem veriyoruz. Oyuncuların GPS verilerini analiz ederek yüklemeleri dengeli bir şekilde dağıtıyoruz. Bu sayede hem performanslarını artırıyor hem de sakatlık riskini minimuma indiriyoruz.

Genel anlamda her oyuncunun bireysel gelişimini takip ediyor, pozisyona özel ekstra antrenmanlarla destekliyoruz. Amacımız fiziksel olarak güçlü, oyun disiplinine sahip, takım bütünlüğü içinde yüksek tempoda oynayan bir yapı oluşturmak."