Süper Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi’nde Şemsi Oyuncu’nun teknik direktörlük görevinden ayrılmasından sonra takımı çalıştıracak olan yeni teknik direktör belli oldu.

Yeniboğaziçi camiasının içerisinden çıkan bir dönemin önemli oyuncularından Abdullah Özerinç, zor dönemde kulübü Yeniboğaziçi’nde teknik direktörlük görevini üstlendi.

Yeniboğaziçi A2 Takımı’nın başında yer alan Abdullah Özerinç buradaki başarısını Yeniboğaziçi A Takımı’nda da yaşamayı hedefleyecek. İbrahim Özişleyen başkanlığındaki Yeniboğaziçi yönetimi, A2 Takımı’ndan Ertan, Mehmetali, Osman ve Ada gibi gençleri A Takımı’na kazandıran teknik direktör Abdullah Özerinç’e takımı emanet etti.