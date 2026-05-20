Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa 1. Lig Play Off 2. maçları sonrasında Değirmenlik, Süper Lige yükselen 3. takım oldu.

Sezona kötü başladıktan sonra Evren Bahtıkara’nın göreve gelmesiyle büyük çıkışa geçen Değirmenlik, dün Düzkaya’yı 3- 0 mağlup etti. Lapta’nın da mağlup olması sonrasında Değirmenlik, Süper Lige yükselmeyi garantiledi.

Osman Özpaşa’nın yönettiği maçta Değirmenlik’e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Şükrü, 61. dakikada gol kralı Arda Eren Metin ve 87. Dakikada ise tecrübeli futbolcusu Deniz Kibar attı.

Değirmenlik bu galibiyetle puanı 34 yaparak son maçlar öncesinde 2. Sıradaki DND Gençler Birliği’ne 5 puan fark yaparak süper lige yükselen 3. Takım olmayı başardı.

AKSA Birinci Lig Play-Off 2. Hafta sonuçları

Değirmenlik – Düzkaya: 3 – 0

Lapta – DND L. Gençler Birliği:1 – 2

Puan Durumu

1. Değirmenlik – 34

2. DND G. Birliği – 29

3. Lapta – 28

4. Düzkaya – 28