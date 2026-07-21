Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, Lefkoşa’daki Çağlayan Parkı’nın emniyetini sağlamak amacıyla yerleştirilen zabıta kulübesinin bakımsız durumunu gösteren fotoğrafı paylaşarak, yeni yatırımlar yapılırken daha önce hayata geçirilen yatırımların da korunması gerektiğini dile getirdi.

Fotoğrafta zabıta kulübesinin camlarının olmadığı, boyalarının solduğu ve üzerinin yazılarla karalandığı görülürken vatandaşımız, “Yeni yatırımlar elbette yapılsın ancak vatandaşın vergileriyle yapılan yatırımlar da korunup kollanmalı. Parkın emniyetini sağlaması için konulan zabıta kulübesinin kendisi korunamamış” dedi.

Parkların vatandaşların dinlenmek ve güzel vakit geçirmek amacıyla kullandığı alanlar olduğunu belirten vatandaşımız, bu gibi yapıların düzenli olarak temizlenmesi, boyanması ve gerekli bakımlarının yapılması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşımız, küçük müdahalelerle yeniden düzgün ve kullanılabilir duruma getirilebilecek zabıta kulübesinin daha fazla yıpranmadan Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından bakıma alınmasını istedi.

