Mavi zemin üzerine beyaz otomobil simgesi, yanındaki sayı ve “+” işareti ile dikkat çeken bu tabela, yalnızca belirtilen sayıda yolcu taşıyan araçların ilgili şeridi kullanabileceğini gösteriyor.

EN AZ YOLCU ŞARTI GETİRİLDİ

Levhanın üzerindeki sayı, sürücü dahil araçta bulunması gereken en az yolcu sayısını ifade ediyor. Örneğin, “2+” ibaresi olan şeritlerde aracı kullanan kişiyle birlikte en az iki yolcu bulunması zorunlu hale geliyor. Bu uygulama, trafik yoğunluğunu azaltmak ve çevreye yayılan zararlı emisyonları minimuma indirmek amacıyla başlatıldı.

KURALA UYMAYANLARA AĞIR CEZA

Belirlenen yolcu sayısına uymadan bu şeritlere giren sürücüler, yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Norveç’te bu ihlalin cezası 5.500 Norveç kronu, yani yaklaşık 23 bin grivna olarak açıklandı. Ancak otobüsler, taksiler ve elektrikli araçlar bu kuraldan muaf tutuluyor.

YAPAY ZEKA İLE DENETİM

Sistemin en dikkat çekici yanı ise yapay zeka destekli kameralarla denetim yapılması. Kameralar, araçtaki yolcu sayısını otomatik olarak tespit ediyor ve eksiklik olması halinde ceza kesiliyor. Bu nedenle sürücülerin, İskandinav ülkelerine seyahat ederken bu yeni kurala özellikle dikkat etmeleri gerekiyor.