Almanya’nın Bavyera eyaletinin başkenti Münih’te üniversite semtinde yaşayanları ilgilendiren ilginç bir uygulama hayata geçirildi. Univiertel olarak bilinen üniversite bölgesinde bulunan büfeler, akşam ve gece saatlerinde artık istedikleri ürünleri satamayacak.

CİPS VE TUZLU ATIŞTIRMALARA 20.00 YASAĞI

Kentte geç saatlere kadar açık kalan beş büfeye, akşam 20.00’den itibaren cips ve tuzlu atıştırmalık satışı yasaklandı. Yetkililer, kararın gerekçesi olarak bölgede yaşayanlardan gelen gürültü ve çöp şikâyetlerini gösterdi.

GECE 22.00’DEN SONRA ŞİŞE BİRA YOK

Saat ilerledikçe kısıtlama artıyor. Yeni uygulamaya göre büfeler, 22.00’den sonra şişe bira satışı yapamayacak. Yetkililere göre bu karar, üniversite bölgesinde özellikle alkol tüketimine bağlı olarak artan gürültü, çöpler ve huzursuzlukların önüne geçmek için alındı.

İŞLETMECİLER ENDİŞELİ

Alman Basın Ajansı’na (dpa) konuşan bazı işletmeciler, en yüksek cironun 22.00’den sonra yapıldığını vurgulayarak yeni kuralın gelirlerinde ciddi kayıplara yol açmasından endişe ediyor. Yasak nedeniyle esnaflar, saat 20.00’de cips raflarını kapatıyor ve 22.00’den sonra da bira satışını durdurmak zorunda kalıyor.

İlçe İdare Dairesi (Kreisverwaltungsreferat), bunun yeni bir düzenleme olmadığını açıkladı. Uzun süredir yürürlükte olan Bavyera Mağaza Kapanış Yasası gereği, büfeler dahil tüm mağazaların 20.00’de kapanması gerekiyor. Ancak lokanta ruhsatı da bulunan işletmeler, 20.00’den sonra sınırlı da olsa şişe bira satabiliyor.

Uygulamaya bölgede yaşayanların tepkileri farklı oldu. Bazı sakinler, gürültü ve çöplerin azaldığını belirtirken, öğrenciler karardan memnun değil. Dpa’ya konuşan bir öğrenci, “Bu tam bir saçmalık. Üniversite semtinin havasını istemiyorsan buraya taşınmazsın.” diyerek tepki gösterdi.