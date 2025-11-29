Ürdün’de henüz bir ay önce evlenen genç bir çift arasında yaşanan sıra dışı olay, kısa sürede sadece ülke değil dünya gündemine taşındı. Genç kadın, eşinin günlerdir evde Batman kostümüyle dolaştığını ve kendisinin “Gotham’ın kurtarıcısı” olduğunu söyleyerek bu şekilde davranmaya başladığını belirtti ve Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanmak istedi.

Edinilen bilgilere göre her şey genç kadının bir gece uykusundan uyanıp salona gittiğinde eşini kostümle ve filmdeki karakterin ses tonunu birebir taklit ederek konuşurken bulmasıyla başladı. Başta bunun geçici bir şaka olduğunu düşünen kadın, durumun günler geçmesine rağmen değişmediğini görünce şok yaşadı.

Eşinin ısrarına rağmen adam, kostümünü çıkarmıyordu. Boşanma dilekçesinde, adamın yalnızca kostümü giymekle kalmadığı; konuşma tarzını, yürüyüşünü ve davranışlarını da Batman’e benzetmeye çalıştığı ifade edildi. Genç kadın, eşinin karakterden hiç çıkmadığını ve bu nedenle aralarında sağlıklı bir iletişim kuramadıklarını söyledi.

Dilekçede krizin özellikle akşam saatlerinde derinleştiğine dikkat çekildi. Genç adamın, “gizli görev çağrısı aldığını” söyleyerek geceleri evden ayrıldığı belirtilen eşi “Kapıdan çıkmadan önce bana gökyüzünde ‘Batman sinyali gördüğünü ve şehrin kendisini beklediğini söylüyordu. Hayatım kabusa döndü” dedi.

Genç kadın, bu durumun evliliğin devamını imkansız hale getirdiğini belirterek Amman’daki Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkemenin tarafları dinlemek ve dosyayı değerlendirmek üzere önümüzdeki günlerde oturum düzenlemesi bekleniyor.