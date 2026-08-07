Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Orta Doğu’daki Hıristiyan kiliseleri ve topluluklarını destek faaliyetlerinin yürütüldüğü açıklandı.

Alithia gazetesinin haberine göre Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2026 yılında Orta Doğu’daki Hıristiyanların ve diğer toplulukların desteklenmesi faaliyetlerinin yapıldığı ifade edildi.

Gazze’deki “Aziz Porphyrios” kilisesinde kullanılmak üzere Kudüs Yunan Ortodoks Patrikhanesi’ne 150 bin Euro, Suriye’nin Hama kentinde bulunan ve Hıristiyanların da aralarında bulunduğu çeşitli dini gruplardan öğrencilerin eğitim gördüğü binanın onarımı amacıyla “Antakya Patrikhanesi’ne” 100 bin Euro ve Suriye’de bulunan çeşitli kilise ve manastır vakıflarına 48 bin Euro bağış sağlandığı belirtilen açıklamada, Ürdün’deki çeşitli kiliseler için de bağışlarda bulunulduğu ifade edildi.