Eski Rum Meclis Başkanı ve EDEK Başkanı Yannakis Omiru, KİPE’ye verdiği söyleşide, 1977 Denktaş-Makarios ve 1979 Denktaş Kiprianu Doruk Anlaşmaları’nın “Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının bundan sonraki sürecindeki en belirleyici gelişme olduğu” görüşünü ortaya koydu.

Omiru, Rum tarafının federal çözüm şeklini 1977-79 Doruk Anlaşmalarında, “Serbest dolaşım ve yerleşime, mülkiyet hakkına ve insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygıya güçlü atıflar yaparak kabul ettiğini” söyledi. 1992 Gali Fikirleri ve 2017 Guterres Çerçevesinin anlaşmayla sonuçlanmadığını kaydeden Omiru, “2017’deki başarısızlığın Türk tarafının garantileri tek yanlı müdahale hakkını ve Türk askerinin tamamen çekilmesini kabul etmemesinden kaynaklandığını” öne sürdü.

Yannakis Omiru, Annan planını “Kıbrıs sorununun tek kapsamlı çözüm planı” olarak niteledi ancak planın Avrupa müktesebatından sapmalar, yerleşim kısıtlamaları ve Türk askeri varlığı, garantiler ve TC kökenlileri içerdiği için Rum tarafının talep ve beklentilerinin karşılanmadığını” söyledi.

“Kıbrıs Helenizm’i, işgale son verecek, askerlerin çekilmesini ve garanti ve müdahale haklarını ortadan kaldıracak bir çözüm istiyor.” diyen Omiru “Demokratik, işleyebilir, sürdürülebilir, uluslararası hukuka ve Avrupa hukukuna dayalı tek uluslararası tüzel kişiliği, tek egemenliği ve tek vatandaşlığı olan ortak ve birleşik federasyon devleti” istedi.