Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu, yılın ikinci asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için resmi başvuruda bulundu.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, mevcut asgari ücretin çalışanların yaşamını sürdürmesi için yetersiz kaldığını belirtti.

Serdaroğlu, yaptığı açıklamada UBP-DP-YDP Hükümeti’nin yönetim anlayışını eleştirerek, “Bu koltuklar bir güç değildir. Hiç kimseye babasından miras kalmadı. O koltuklarda ömür boyu oturacaklar diye bir şey yok. Hepsini aklın yoluna çağırmak için buradayız” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretlinin mevcut ekonomik şartlarda geçinmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Serdaroğlu, “Asgari ücretli geçinemiyor. Bugün 52 bin TL alıp geçinebilirim diyecek bir babayiğit varsa çıksın söylesin” diyerek mevcut ücretin yetersizliğine dikkat çekti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir an önce toplanması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, asgari ücret artışının yalnızca hayat pahalılığı oranıyla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Serdaroğlu, “Asgari ücret masasının toplanması elzem oldu. Asgari ücrete hayat pahalılığının yanında refah payı da verilmeli. Çünkü bu ücretle geçinmek bu hükümetle zor” dedi.

Hayat pahalılığı oranlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Serdaroğlu, açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Konuyla ilgili açıklamasını sürdüren Serdaroğlu, “Açıklanan hayat pahalılığı da gerçek dışıdır. Türkiye’den daha düşük çıkması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

HASİPOĞLU’NA ÇAĞRI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na çağrıda bulunan Serdaroğlu, asgari ücret sürecinin vakit kaybetmeden başlatılması gerektiğini belirterek, “Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na çağrımızdır. Bakan, bu süreci bir an önce başlatmalı” diye konuştu.

Piyasadaki fiyat artışlarının asgari ücret zamlarından kaynaklanmadığını dile getiren Serdaroğlu, zamların zaten yaşandığını ve bu nedenle ücret artışlarının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Serdaroğlu, “Piyasa asgari ücret arttı diye artmıyor. Aslında zamlar oluyor diye asgari ücret ve benzeri ücretler artmak zorundadır” diyerek bu görüşünü dile getirdi.

“ASGARİ ÜCRET BAŞLANGIÇ MAAŞIYSA YASA DEĞİŞSİN”

Asgari ücretin bir başlangıç maaşı olarak tanımlanması halinde bunun yasal zemine oturtulması gerektiğini de söyleyen Serdaroğlu, bu konuda yeni bir düzenleme yapılmasını önerdi.

Serdaroğlu, “Eğer asgari ücret bir başlangıç ücretiyse hodri meydan. Gelin yasaya bir madde koyalım. Bu maaşı yeni giren bir çalışanın sadece 1 yıl almasını sağlayalım. 1 yıldan sonra o çalışanın maaşını otomatikman en düşük kamu maaşına endeksleyelim” ifadelerini kullandı.

Özel sektörün yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Serdaroğlu, işverenlerin en büyük rakibinin hükümet olduğunu savunarak, bu gerçeklik dikkate alınarak masaya oturulması gerektiğini belirtti.

Serdaroğlu, sürecin daha fazla uzatılmasını istemediklerini vurgulayarak, “Gerçekçi olalım ve masaya öyle oturalım. Biz bekletilmek istemiyoruz. Geçinebilecek bir asgari ücret yoksa, oy da yoktur” açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından HÜR-İŞ’in asgari ücret masasının toplanması talebine ilişkin yazısı Federasyon tarafından Bakanlığa sunuldu.