Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, yarışları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Kıbrıs gazileri de takip etti.

Cengiz Topel anısına düzenlenen koşuyu, sahibi Arzu Güneş, yetiştiricisi Vehbi Hakan Keleş olan Darkrok (Torok – Fatal Attraction / Cape Cross), jokeyi Ali Yıldız idaresinde kazandı.

KKTC Koşusu'nda ise Kenan Özdemir tarafından yetiştirilen, Mehmet Kaya'nın sahibi olduğu ve Yılmaz Ari tarafından antrene edilen Gök Berk (Tough Guy – Amari / Bosporus) kazandı.

Yarışların ardından düzenlenen törende, birinci olan atların sahiplerine ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi M. Kerem'e anı plaketleri, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe tarafından takdim edildi.