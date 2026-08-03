Havalimanı- İskele Anayolu'nun Geçitkale Bardak Zeytin yağı fabrikası yakınlarında bir minibüs yoldan çıkıp ağaçlara çarptı, beş kişi yaralandı.

Kaza önceki gün saat 17.45 sıralarında meydana geldi.

Umytjan Orunov, yönetimindeki TUV 728 plakalı minibüs araç ile İskele istikametinden Havalimanı-istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçip yoldan çıkarak yol kenarında bulunan servi ağaçlarına çarptı.

Kaza sonrası araçta sıkılan araç sürücüsü Geçitkale İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile araçta bulunan toplam dört yolcu kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Araçta bulunan diğer 6 yolcu ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde sağlık kontrolünden geçirildi.