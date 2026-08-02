Doğa temelli sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, çevre bilincinin artırılması ve gönüllülük kültürünün güçlendirilmesine yönelik üniversite-sivil toplum iş birlikleri her geçen gün önem kazanıyor. Bu kapsamda, Yakın Doğu Üniversitesi ile Patika Doğa Sporları Derneği; doğa, sağlık ve dijital denge alanlarında ortak projeler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki Dijital Eğitim ve Bilişim Birimi (DEBİM) ile Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin (TAGEM) katkı koyduğu protokol kapsamında dijital detoks programları, doğa temelli eğitimler, sağlıklı yaşam etkinlikleri ile gönüllülük ve çevre bilincini güçlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Üniversite ile sivil toplum arasındaki iş birliğini güçlendirecek protokol; üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personelin fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi oluşunu desteklemeyi, dijital dengeyi güçlendirmeyi ve doğa temelli sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı hedefledi. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ile Patika Doğa Sporları Derneği Başkanı Erdoğan Işık’ın imza koyduğu törende Patika Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Mert ve Sultan Özkan ile Dijital Eğitim ve Bilişim Birimi (DEBİM) Müdürü Prof. Dr. Sezer Kanbul, TAGEM Başkanları Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay da hazır bulundu.

Düzenli doğa yürüyüşleri, ilk yardım ve doğada güvenlik eğitimleri, çevre farkındalığı etkinliklerinin yapılacağı protokol kapsamında; “YDÜ Doğa ve Dijital Detoks Günleri”, “YDÜ Doğa Elçileri ve Gönüllülük Programı” ve “KKTC Dijital Doğa Atlası” gibi yenilikçi projeler hayata geçirilerek toplum sağlığına, çevre bilincine ve gönüllülük kültürünün güçlendirilmesine katkı sağlanacak. KKTC’deki yürüyüş rotalarının dijital ortama aktarılması, QR kod destekli rota sistemlerinin oluşturulması, doğal ve kültürel mirasın dijital olarak belgelenmesini sağlayacak olan projede; öğrencilerin çevre odaklı gönüllülük çalışmalarına aktif katılımı da sağlanacak. Proje kapsamında ayrıca; kanser hastaları ve yakınları başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik farkındalık yürüyüşleri, sosyal destek projeleri ve sağlıklı yaşam etkinlikleri de ortak çalışma alanları arasında yer alacak.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra fiziksel ve sosyal gelişimlerini de destekliyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim, sanat ve sporu birbirini tamamlayan alanlar olarak ilerlediğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, üniversitenin “Spor Dostu Kampüs” unvanına sahip olduğunu hatırlatarak, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyen bir kampüs ortamı oluşturduklarını söyledi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve spor federasyonları başta olmak üzere farklı paydaşlarla geliştirilen iş birliklerini toplumsal faydayı artıran önemli bir unsur olarak gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Kurt, bu tür ortaklıkların üniversitenin bilgi ve birikimini toplumla buluşturduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda imzalanan iş birliği protokollerinin somut projelere dönüşeceğine inandığını belirten Prof. Dr. Mustafa Kurt, iş birliklerinin ülkeye önemli kazanımlar sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Erdoğan Işık: “Yakın Doğu Üniversitesi ile doğa sevgisini, çevre bilincini ve sağlıklı yaşam kültürünü daha geniş kitlelere ulaştıracağız.”

Törende konuşan Patika Doğa Sporları Derneği Başkanı Erdoğan Işık, dernek olarak temel amaçlarının doğa sporlarını yaygınlaştırmak, insanları doğayla buluşturmak ve özellikle gençlerde doğa sevgisi ile sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek olduğunu söyledi. Uzun yıllardır üniversitelerle gönüllülük esasında iş birliği yaptıklarını belirten Erdoğan Işık, öğrencilerin doğa sporlarıyla tanışmalarına rehberlik ettiklerini ve bu deneyimin birçok gencin etkinliklere düzenli olarak katılmasını sağladığını ifade etti. Bu iş birliklerini daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Işık, Yakın Doğu Üniversitesi ile imzalanan protokolün de bu hedefe önemli katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.

Doğa sporlarının günümüzde teknolojiden bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulayan Erdoğan Işık, yeni parkurların belirlenmesi ve güvenli rotaların oluşturulması süreçlerinde GPS teknolojileri, uydu görüntüleri ve çeşitli dijital uygulamalardan etkin şekilde yararlandıklarını belirtti. Parkurların eğim, mesafe ve zorluk derecelerinin dijital ortamda kayıt altına alındığını ifade eden Işık, fiziksel işaretleme yerine dijital yönlendirme sistemlerini tercih ederek doğanın korunmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Yakın Doğu Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin, hem gençlere ulaşma hem de doğa sporlarında dijital teknolojilerin daha etkin kullanılmasını sağlayacak önemli bir adım olduğunu belirten Işık, “Bu protokolün, ortak projeler geliştirilmesine ve daha verimli çalışmalar yürütülmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.