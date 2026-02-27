Polisten verilen bilgiye göre, 22-26 Şubat tarihleri arasında meydana gelen meselelerle ilgili zanlılar T.Ç.(E-28) ve Ö.Ç.(E-23), dün tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahısların marketlerden çaldığı muhtelif ürünleri, hırsızlık olduklarını bildikleri halde kabul edip piyasa değerinin altında satın aldıkları tespit edilen S.K.(E-49), C.G.(E-23) ve M.K.(E-21) de tutuklandı.

- Gemikonağı’nda bir mağazada hırsızlık

Gemikonağı’nda dün, bir mağazaya müşteri olarak giden S.K.(K-20), mağazada satışa sunulan toplam 3 bin 565 TL değerindeki kozmetik ürünlerini alıp, kasada ödeme yapmadan mağaza dışına çıkararak çaldı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.