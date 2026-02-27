Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S, duruşması 13 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.
M.B.S bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı Başsavcılık adına savcı ve sanık avukatı Mustafa Asena’yı temsilen Buse Asena Uluğ hazır bulundu.
Mahkeme, davanın 13 Nisan Pazartesi gününe ertelenmesine emir verdi.
İki tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında sanık M.B.S., 20 davadan itham edilmişti.