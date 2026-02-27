KKTC Havalimanı’nda, önceki gün uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan iki kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde KKTC’ye giriş yapacak olan 28 yaşındaki İbrahim Can Karaoğlu ve 34 yaşındaki Metin Canpolat’ın üzerinde ve eşyalarında narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

Aramalarda İbrahim Can Karaoğlu’nun tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, Metin Canpolat’ın tasarrufunda ise yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 25 Şubat 2026 tarihinde saat 18.10 raddelerinde Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen İbrahim Can Karaoğlu ile saat 20:30 raddelerinde KKTC'ye giriş yapmak isteyen Metin Canpolat'ın üzerine Narkotik Dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesine müteakip, her iki zanlının eşyalarında ve üzerlerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan kontrolde, İbrahim Can Karaoğlu’nun tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain, Metin Canpolat'ın üzerinde ise bir gram ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınıp, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, ilk etapta bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.