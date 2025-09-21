Stanford Üniversitesi’nin, en önemli bilim yayıncılarından Elsevier ile birlikte dünyanın en etkili bilim insanlarını belirlediği sıralama sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nden 18 akademisyen, Stanford Üniversitesi tarafından dünyanın en etkili bilim insanları arasında yüzde 2’lik dilimde gösterildi. Bu sonuçla, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’de en fazla akademisyeni listede yer alan üniversite oldu. Yayınları, Elsevier veri tabanında yer alan akademisyenlerin değerlendirildiği liste, “kariyer boyu” ve “son bir yıllık” performanslar baz alınarak hazırlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 18 akademisyeni dünyanın en etkili bilim insanları arasında

Listede, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Prof. Dr. İhsan Çalış, Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Prof. Dr. Kamil Dimililer, Prof. Dr. Nadire Çavuş, Prof. Dr. Nesrin Hasırcı, Prof. Dr. Rahib Hidayat Abiyev, Doç. Dr. Aydin Hassani, Doç. Dr. Boran Şekeroǧlu, Doç. Dr. Hijaz Ahmad, Doç. Dr. İlker Özşahin, Doç. Dr. Youssef Kassem, Yrd. Doç. Dr. Muhammad Farman, Dr. Abraham Ayobamiji Awosusi, Dr. Humphrey Hugh Adun, Dr. Tomiwa Sunday Adebayo, Dr. Umar Saeed ve Dr. Yasir Waheed yer aldı.

22 bilim alanı ve 174 alt alana ayrılan araştırmada Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri, Analitik Kimya, Ağ ve Telekomünikasyon, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Eğitim, Enerji, Tıp, Kimya Mühendisliği, Biyomoleküler Kimya, Uygulamalı Fizik, Uygulamalı Matematik, Yapay Zeka ve Görüntü İşleme, Endüstri Mühendisliği ve Otomasyon, Mikrobiyoloji, Savunma ve Güvenlik Çalışmaları, Nükleer ve Parçacık Fiziği, Makine Mühendisliği, Bitki Biyolojisi ve Botanik alanlarını kapsayan oldukça geniş bir yelpazede yer aldı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Akademisyenlerimizin farklı bilim dallarında ortaya koydukları özgün çalışmalar, üniversitemizin ve ülkemizin dünya bilim haritasında güçlü bir şekilde konumlanmasını sağlıyor.”

Sıralama ile ilgili açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde 18 akademisyenimizin yer alması, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliğini, araştırma kapasitesini ve uluslararası düzeydeki görünürlüğünü bir kez daha ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

“Akademisyenlerimizin farklı bilim dallarında ortaya koydukları özgün çalışmalar, üniversitemizin ve ülkemizin dünya bilim haritasında güçlü bir şekilde konumlanmasını sağlıyor” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Alınan sonuç, sürdürülebilir bir bilimsel ekosistem oluşturma vizyonumuzun ne kadar sağlam temellere dayandığını gösteriyor. Yakın Doğu Üniversitesi olarak, uluslararası etki alanımızı daha da genişleterek, bilimde öncü, toplumda yol gösterici bir kurum olmaya devam edeceğiz. Bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi içtenlikle kutluyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Akademisyenlerimizin araştırma ve yayın performanslarının bu denli güçlü bir şekilde öne çıkması, disiplinler arası araştırma kültürümüz ve bilimsel çeşitliliğimizin bir sonucudur.”

18 akademisyenlerinin Stanford Üniversitesi tarafından dünyanın en etkili bilim insanları arasında yüzde 2’lik dilimde gösterilmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Akademisyenlerimizin araştırma ve yayın performanslarının bu denli güçlü bir şekilde öne çıkması, disiplinler arası araştırma kültürümüz ve bilimsel çeşitliliğimizin bir sonucudur” değerlendirmesini yaptı.

“Bilim insanlarımızın başarıları, üniversitemizin uzun vadeli vizyonunun en önemli yapı taşlarıdır” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve toplumsal fayda odaklı araştırma anlayışımız, uluslararası iş birliklerimiz ve güçlü araştırma merkezlerimizle bu ivmeyi daha da artırmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Başarıda emeği geçen tüm değerli akademisyenlerimizi en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.