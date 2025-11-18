Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Londra merkezli Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2026- World University Rankings 2026” sonuçlarına göre Yakın Doğu Üniversitesi, tarihi bir başarıya imza atarak dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısı ile bu tarihi başarı kamuoyuyla paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da katıldığı basın toplantısına, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, üniversitenin tanıtım filmi gösterimi ile devam etti. Ardından, Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya sıralamasındaki yükselişinin arka planını, yapılan bilimsel çalışmaları ve üniversiteyi ilk 500’e taşıyan performansı aktaran sunum, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy tarafından gerçekleştirildi. Sunumun ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ katılımcılara seslendi.

Yakın Doğu Üniversitesi, ilk 500’de yer alan 5 Türk üniversitesinden biri!

THE sıralamasında üniversitelerin performansı; eğitim saygınlığı, öğrenci-akademisyen oranı, doktora oranları, araştırma verimliliği, atıf etkisi, uluslararası ortak yazarlıklar ve endüstriyel katkı gibi ölçütler üzerinden belirleniyor. Yakın Doğu Üniversitesi, bu göstergelerin hemen hepsinde önemli ilerleme kaydederek, dünyanın en seçkin yükseköğretim kurumları arasında adını bir kez daha üst sıralara taşıdı. Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer aldığı sıralamada Kıbrıs genelinde en iyi üniversite olarak gösterilirken Türkiye’de ise üçüncü sırada yer aldı.

Elde ettiği bu sonuçla, Yakın Doğu Üniversitesi yalnızca bölgesel ölçekte değil, küresel akademik rekabetin merkezinde yer alan bir bilim üssü olduğunu bir kez daha tescilledi.

Times Higher Education’ın “2026 Dünya Üniversiteler Sıralaması”na göre en iyi ilk 5 Türk üniversitesi Koç Üniversitesi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi şeklinde sıralandı.

Sıra Üniversite Bant 1 Koç Üniversitesi 301-350 2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 351-400 2 Sabancı Üniversitesi 351-400 3 Yakın Doğu Üniversitesi 401-500 3 Boğaziçi Üniversitesi 401-500

Nazım Çavuşoğlu: “Ulaştıkları bu global başarı ile bize bu gururu yaşatan Günsel Ailesine sonsuz teşekkür ediyorum.”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, THE tarafından yayınlanan 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında en iyi ilk 500 üniversite arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’ni “Ülkemize yapılan dayatmaları aşmak ve başarıya ulaşmak kolay bir şey değil. Yakın Doğu Üniversitesi başarılarıyla her zaman öncü oldu. Ulaştıkları bu global başarı ile bize bu gururu yaşatan Günsel Ailesine sonsuz teşekkür ediyorum.” diyerek tebrik etti.

Bu büyük gururun, KKTC’nin 42’inci yılında yaşamanın çok daha özel olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Kıbrıslı Türkleri dünya ile buluşturdunuz. Dünyaya ‘bizi siyasi olarak tanımasanız bile akademik olarak varız, buradayız’ dediniz ve sesimizi dünyaya duyurdunuz” ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin elde ettiği bu başarıyı “KKTC’nin gurur günü” olarak nitelendirek, “Bu kıymetli ve gurur verici başarı, benim için de siyasi yaşamımda bir ilk. Bana bu iki yaşattığınız için teşekkür ederim” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin küresel ölçekte ulaştığı akademik seviyeyi ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Başka üniversitelere de ilham olacaksınız, onlar da başaracak ama sizler her zaman bir ilk olarak kalacaksınız” şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, üniversitenin gelecekte daha birçok uluslararası başarıya imza atacağına inandığını belirterek, şöyle devam etti: “Örnek oldunuz, bu topraklarda nelerin başarılabileceğini bizlere bir kez daha gösterdiniz. Direk uçuşların veya direk ticaretin olmadığı, dünyanın birçok yerine vize ile gittiğimiz coğrafyadan bizleri dünyanın her yanına götürmüş oldunuz. Bu gelişme tüm halkımıza, yeni girişimci ve öğrencilerimize büyük bir motivasyon ve sorumluluk olacaktır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yönetimini, akademik ve idari kadrosunu, araştırmacılarını ve öğrencilerini tebrik eden Bakan Çavuşoğlu, “Kıbrıs’ta uluslararası arenada birinci olduğunuzu kanıtladınız, bu bizleri için büyük bir güvence, gurur ve övünç kaynağı... Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almamız, yalnızca üniversitemiz için değil, KKTC’nin modern tarihi için de bir dönüm noktasıdır.”

Sözlerine, “Tarihimize altın harflerle kazınan bir başarı bizleri bugün bir araya getirdi” ifadesi ile başlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Times Higher Education’ın 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alması, sadece üniversitemiz için değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı için de tarihi bir dönüm noktasıdır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yarım asra yaklaşan birikimi ile yalnızca bir eğitim kurumu olmadığını belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, üniversitenin kuruluşundan itibaren temel amacının KKTC’de kendi geleceğini kendi elleriyle inşa eden bir toplum yaratmak olduğunu belirtti. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almamız, yalnızca üniversitemiz için değil, KKTC’nin modern tarihi için de bir dönüm noktasıdır” dedi.

“Ada’da tıp ve uzmanlığı eğitimine başlamamız, üniversite hastanemizle sağlık ağımızın gelişimi, kampüsümüzde geliştirilen yüzde yüz elektrikli GÜNSEL, ilk yapay zeka ve bilişim fakültesi gibi başarılar, bu yolculuğun önemli kilometre taşlarıdır” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ancak THE sıralamasında dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almak, tarihimizdeki belki de en önemli dönüm noktalarından biridir” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin elde ettiği bu başarının özellikle genç üniversiteler arasında dikkat çekici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dünyada 50 bin civarında yükseköğretim kurumu bulunuyor. Bu kurumların yüzde 60’ı ise 50 yaşın altında, yani genç üniversiteler. Times Higher Education’ın açıkladığı 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda ilk 500’de ise sadece 86 genç üniversite yer alıyor. İşte biz de buradayız. Başka bir deyişle, dünya genelinde 50 yaş altındaki üniversiteler arasında da ilk 100’deyiz” dedi.

Konuşmasının sonunda tüm Yakın Doğu Üniversitesi ailesine teşekkür eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Hep birlikte daha büyük hayaller kuracak, birlikte daha büyük başarılara imza atacak ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bugün ilk 500’deyiz; yarın daha yukarıda olacağız. Çünkü biz, yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa eden bir üniversiteyiz.”

Basın toplantısında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almalarını “Bu, uzun yıllar süren bir vizyonun, disiplinli çalışmanın, bilimsel üretkenliğin ve birlikte yol almanın bir sonucudur” sözleri ile değerlendirdi. Üniversitenin kuruluşundan bu yana temel ilkelerinin nitelikli eğitim sunmak, topluma fayda üretmek ve bilimsel üretkenliği arttırmak olduğunu belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, araştırma kapasitesinin bu anlayışın en somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi. “Akademisyenlerimiz her yıl yaklaşık iki bin bilimsel yayın üretiyor. Bu yayınların yüzde 75’i Q1 ve Q2 gibi yüksek etki değerine sahip dergilerde yayımlanması, bilimsel üretimimizin niteliğini ortaya koymaktadır” dedi. Sadece yayınlarla değil, yılda bin beş yüzden fazla ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaparak bilgi üretimini ve paylaşımını güçlendirdiklerini de vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin temel ilkeleri arasında sürdürülebilirliğin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, Times Higher Education’ın 2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması’nda 43’üncü sırada yer almalarının bu konudaki kararlılıklarını ortaya koyduğunu dile getirdi. “Eğitimden sağlığa, toplumsal cinsiyet eşitliğinden sürdürülebilir şehirlere kadar birçok alanda küresel etkinliğimizi artırdık. Bu başarılar, ortak vizyonla ilerlediğimizin ve birlikte ürettiğimizin somut bir göstergesidir” dedi.

Konuşmasının sonunda geleceğe dair güçlü bir mesaj veren Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bugün ilk 500’deyiz; yarın daha yukarıda olacağız. Çünkü biz yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa eden bir üniversiteyiz. Bilimle, teknolojiyle, sanatla ve toplumsal katkıyla büyüyen; her adımında daha iyisini hedefleyen bir topluluğuz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şanlıdağ konuşmasını, “Bu gururu mümkün kılan tüm akademisyenlerimize, idari kadromuza, öğrencilerimize, araştırmacılarımıza ve bizlere her zaman vizyonlarıyla yol gösteren Kurucu Rektörümüz ve Mütevelli Heyeti Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” sözleri ile noktaladı.