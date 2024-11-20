Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Musmer Unilig 1. Haftası tamamlandı.

İlk haftanın kapanış karşılaşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) 79-66’lık skorla mağlup etti.

Mücadelede YDÜ adına Aykut Fidansoy 18 sayı ile takımını sırtlayan isim olurken, Doruk Önet ise 8 ribaund alarak pota altında etkili bir performans sergiledi.

DAÜ cephesinde Halil Çetinay’ın 20 sayılık katkısı ve Essam’ın 12 ribaundluk çabası galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte YDÜ, lige güçlü bir başlangıç yaparken DAÜ, hatalarını telafi etmek için bir sonraki haftaya odaklanacak.