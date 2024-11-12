Ulusal ve uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyen Yakın Doğu Üniversitesi, Shanghai Ranking’in açıkladığı “2024 Global Ranking of Academic Subjects - Akademik Alanlarda Global Sıralama 2024” listesinde KKTC’den yer alan tek üniversite oldu. Dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre değerlendiren Shanghai Ranking’in listesinde Yakın Doğu Üniversitesi, “fizik”te dünya genelinde en iyi ilk 400 üniversite arasında yer alarak bu alanda Türkiye’de Boğaziçi ve Bilkent üniversiteleri ile birlikte birinciliği paylaştı. 401-500 bandında yer aldığı “matematik” alanında ise Türkiye genelinde en iyi ilk üç üniversite arasında yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi temel bilimlerde dünyanın en iyileri arasında!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığı “fizik” ve “matematik” alanları temel bilimlerin en önemli dalları olarak, bilimsel üretimin de itici güçleri arasında yer alıyor. Matematik, doğanın dilini oluşturarak karmaşık olayları modelleme, analiz etme ve öngörüde bulunma yeteneği sunarken, fizik ise bu matematiksel temelleri kullanarak evrenin temel yasalarını anlamamızı sağlıyor. Her iki disiplin de teknolojik yeniliklerin temelini oluşturarak kuantum mekaniği ve diferansiyel denklemler, modern elektronik ve bilgisayar bilimlerinin gelişimini mümkün kılan alanlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca, fizik ve matematiğin sağladığı teorik çerçeve, biyoloji, kimya ve mühendislik gibi uygulamalı bilimlerde de yeni keşiflerin yolunu açıyor. Bu nedenle, fizik ve matematiğin bilimsel üretimdeki rolü, sadece bilgi birikimi genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumsal ilerleme ve teknolojik dönüşüm için de vazgeçilmez bir temel oluşturuyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bilimsel üretkenliğimiz ve akademik yetkinliğimizin uluslararası alanda tescil edilmesi gurur verici.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Shanghai Ranking’in yanı sıra Times Higher Education ve pek çok yüksek öğretim derecelendirme kurumu tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bilimsel üretkenliğimiz ve akademik yetkinliğimizin uluslararası alanda tescil edilmesi gurur verici” ifadesini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının başta CERN olmak üzere pek çok uluslararası projede etkin görevler aldığını söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ulusal ve uluslararası iş birliklerimiz de Yakın Doğu Üniversitesi’nin vizyonunu yansıtması açısından son derece önemli. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik kadromuza teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu başarı, disiplinli ve kararlı bir şekilde yürütülen bilimsel çalışmalarımızın bir yansımasıdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Shanghai Ranking’in listesinde “fizik” ve “matematik” gibi temel bilimler alanlarında elde ettikleri başarının, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel araştırma kapasitesine ve nitelikli akademik çalışmalarına dayandığını belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin, güçlü araştırma merkezleri, uluslararası iş birlikleri ve akademik kadrosuyla stratejik bir vizyon doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu başarı, disiplinli ve kararlı bir şekilde yürütülen bilimsel çalışmalarımızın bir yansımasıdır. Bilime katkı sunmaya, yeni projeler geliştirmeye ve uluslararası arenada daha yüksek hedeflere ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.