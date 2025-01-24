Dünyanın en çok takip edilen yükseköğretim derecelendirme kurumlarından Londra merkezli Times Higher Education, “2025 Dünya Üniversiteleri Alan Sıralaması”nı açıkladı. 7 ana başlıkta dünya sıralamasına giren Yakın Doğu Üniversitesi, Koç Üniversitesi ile birlikte vakıf üniversiteleri arasında listede en çok alanda yer alma başarısı gösteren Türk üniversitesi oldu.

“Fizik Bilimleri”, “Bilgisayar Bilimleri”, “Mühendislik”, “Yaşam Bilimleri”, “Eğitim Çalışmaları”, “Tıp ve Sağlık” ve “Sosyal Bilimler” alanlarında, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi bu alanların tamamında “En İyi İlk 5 Türk Üniversitesi” arasında girdi. “Fizik Bilimleri” ve “Bilgisayar Bilimleri” alanlarında ise Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri genelinde “En İyi Türk Üniversitesi” olarak büyük bir başarıya imza attı.

“Fizik Bilimleri”nde dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, “Bilgisayar Bilimleri” alanında da dünya genelinde en iyi ilk 300 üniversite arasında yer aldı. Bu alanda, Türk üniversiteleri arasında da “en iyi üniversite” olarak gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, bu unvanı İTÜ ve ODTÜ ile paylaştı. “Fizik Bilimleri”nde de “En İyi Türk Üniversitesi” unvanını taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi’ni DAÜ, Koç Üniversitesi, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi takip etti.

Yakın Doğu Üniversitesi ayrıca “Mühendislik” ve “Eğitim Çalışmaları” alanlarında dünyanın en iyi ilk 400 üniversitesi arasında yer alırken; “Sosyal Bilimler” alanında 501-600, “Yaşam Bilimleri”nde 601-800, “Tıp ve Sağlık” alanında ise 801-1000 bandında yer aldı.

Çok yönlü bilimsel araştırma kabiliyetinin bir sonucu!

Times Higher Education tarafından açıklanan “2025 Dünya Üniversiteleri Alan Sıralaması”nda en fazla alanda yer alan iki Türk vakıf üniversitesinden biri olmanın gururunu taşıdıklarını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu başarı, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu uluslararası kimlik ve çok yönlü bilimsel araştırma kabiliyetlerinin bir sonucudur” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitimde ve araştırmada öncülüğünü sürdürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Özellikle ‘Fizik Bilimleri’ ve ‘Bilgisayar Bilimleri’ alanlarında Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri genelinde en iyi Türk üniversitesi unvanını kazanarak ulaştığımız bu başarı, bilimsel araştırma ve akademik mükemmeliyet konusundaki kararlılığımızın da bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenleri kutluyorum. Bu gurur hepimizin!” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, üniversitenin bilimsel verimliliğinin Times Higher Education tarafından ortaya konan bu başarılarla tescillendiğini belirtti. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Sayısı 40’ı aşan araştırma merkezimiz, uluslararası iş birliklerimiz ve nitelikli araştırmalara verdiğimiz desteklerle sistemli bir şekilde bilimsel verimliliğimizi artırıyoruz. Açıklanan bu sonuçlar, yürüttükleri bilimsel çalışmalarla bu başarıya katkı sağlayan tüm meslektaşlarımızın özverili çalışmalarının bir sonucudur” dedi.