Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yükseköğretim alanında üniversite derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları arasında yer alan İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) tarafından dört yılda bir yapılan “QS Stars” değerlendirmesini “başarıyla” tamamladığını bildirdi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2013, 2017 ve 2021 yıllarında QS Stars tarafından her yıl başarılı sonuçlar alan ve yükselen bir grafik sergileyen DAÜ, “2025 değerlendirmesinde toplam üç kategoride beş üzerinden beş yıldız” aldı.

Değerlendirme sonuçlarına göre, DAÜ’nün en yüksek puan aldığı alanlar “Ağırlama ve Eğlence Yönetimi, Küresel Katılım, Tesisleşme ile Bilimsel Araştırma” oldu.

DAÜ, alan sıralaması kategorisinde, Ağırlama ve Eğlence Yönetimi alanında dünya 54’üncüsü seçilerek “Excellent (Mükemmel)” olarak tanımlanan beş üzerinden beş yıldız aldı. DAÜ’nün bu başarısında, bilime yaptığı katkılar, sergilediği uzmanlık, dünya sıralamalarında gösterdiği başarılar ve sahip olduğu uluslararası prestijli akreditasyonlar önemli rol oynadı.

DAÜ, uluslararası alanda yaptığı iş birlikleri, uluslararası prestijli üniversitelerle gerçekleştirdiği ortak eğitim programları, uluslararası üniversite birliklerine üyelikleri, uluslararası bilinirliği, üniversitede sağladığı uluslararası çeşitlilik ile Küresel Katılım alanda “Excellent (Mükemmel)” olarak değerlendirilerek beş üzerinden beş yıldız aldı.

DAÜ, aynı zamanda sahip olduğu tesisler ve öğrencilerine sunduğu imkanların değerlendirildiği tesisleşme alanında da, kampüste yer alan kütüphane, kitap satış noktası, kafeterya, restoran, yurtlar, sağlık servisleri, öğrenci kulüpleri ve toplulukları ile sınıflarda kullanılan teknoloji ve bunun gibi pek çok hizmeti ile bu alanda da “Excellent (Mükemmel)” olarak değerlendirilerek beş üzerinden beş yıldız aldı.

QS tarafından DAÜ’ye sunulan genel değerlendirme raporunda, DAÜ’nün QS’in belirlediği standartlara göre; uluslararası niteliğe sahip eğitim ve öğretim sunan, mükemmel kampüs olanakları ve donanımı ile öğrencilerin hemen hemen her ihtiyacına cevap verebilen, uluslararası alanda prestije sahip üst düzey bir yükseköğretim kurumu olduğu bildirildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada “DAÜ bir devlet üniversitesi olarak ülke yükseköğretiminin daha da iyi yerlere gelebilmesi için her zaman bir yol gösterici olmuştur. DAÜ olarak, akademik mükemmeliyet ve uluslararası standartlara uygunluk temel hedeflerimiz arasındadır. DAÜ’nün farklı dünya sıralamalarında daima en üst sıralarda yer alması asla tesadüf değildir. DAÜ her zaman için kalitede bir rol modeli olmuştur. QS Stars değerlendirmesinde de elde edilen bu başarı, yıllardır devam eden çalışmaların ve uluslararası arenadaki yükselişin göstergesidir. Başarılarda büyük katkısı olan DAÜ Ailesi’ni tebrik eder, başarıların devamını dilerim” ifadelerini kullandı.