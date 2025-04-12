Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gökhan Altıner'in Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu, ‘Sabah Postası’ programına konuk olarak, ülke gündemini değerlendirdi.

Disiplin Tüzüğü ile ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ülkede her yıl öğrencilerin başörtüsüyle okula gelmek istediğini ancak rehberlik ve bakanlığın öğrencileri ikna ettiğini kaydetti. Çavuşoğlu, halbuki başörtüsüyle okula gelmenin anayasal olarak engeli olmadığına değinerek, “Bazı çocuklar ‘ikna edildikleri’ gerekçesiyle şikayette de bulundular” dedi.

“Ancak bu sene İrsen Küçük Ortaokulu’nda ve Bekirpaşa Lisesi’nde ikinci dönemde kapanma ile ilgili bir direniş ortaya koyuldu. Bekirpaşa Lisesi’nde bere ile 3 yıldır okula gidip gelen bir kızımız var. Okul öğretmenleri ve idaresi o kızımızı da idare ettiler” diyen Çavuşoğlu, bu sene rehberliğin bu konuyu çözemediğini ve kendisinden yardım istediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, “Öğrencilerimize rehberlik, idareler ve bakanlıktan bazı arkadaşlarımız ben de dahil olmak üzere okullarımızda bunun çok normal bulunmadığını birçok kez abi gibi de öğretmen gibi de anlattık. Ancak çocuklar direniş gösterdi. Israrla başörtülü gitmek istediler” ifadelerini kullandı.

İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki öğrencinin 17 gün, ‘bone ve bandana olarak isimlendirilen’ başörtüsüyle okula gittiğini ve 4 gün idare tarafından sınıf alınmadığını söyleyen Nazım Çavuşoğlu, öğrencinin ailesinin şikayet etmek için kendisine ulaştıklarını belirtti.

Ailenin anayasal bir engel olmadığını dile getirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Başbakana konuyu aktardım ve ciddi de olduğunu söyledim. Ünal Üstel de konunun ciddi olduğunu söyleyerek Bakanlar Kurulu’na getirin dedi. Bakanlar Kurulu’nda aile ile görüşme kararı alındı. İkna olmama ihtimallerine karşı tüzükte hazırlandı” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Erhan Arıklı’nın da aile ile iletişim kurduğunu ve ‘çok gayret ettiğini’ söylediğini belirterek, “İlahiyat Koleji’ne gidebileceği, peruk takabileceği, uyumlu olması gerektiği telkinlerinde bulunduklarını ancak öğrencinin kabul etmediğini söylediler” dedi.

Çavuşoğlu konuyla ilgili detayları şu şekilde anlattı:

“Biz olayların bu şekle geleceğini biliyorduk ama kızın anayasal hakkını engelleyemezdik. Tüzüğü geçirdik. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, geri çekilsin ve akademik temelde karar verilsin dedi. Başbakan tüzüğü geri çekeceğim dedi. Ben zannettim ki tüzüğü geri çekeceğiz ve hoşgörüyle 3 kızımızın okula devam etmesi sağlanacak. Ben buna ön ayak olmak için sendikaları bakanlığa davet ettim. Konu hassas ve ciddiydi. Hükümetin Genel Sekreterlerinin de katılması ve sorunun çözümünü karşılıklı çözmemiz yönünde bir tavır sergilendi. Sendikalar geldiğinde ve genel sekreterleri görünce tavır sergilediler. ‘Arkadaşlar konu hassas olduğu için destek olmaya geldi genel sekreterler” dedim. Tasvip etmediğim bir üslupla tüzüğü geri çekeceksin dediler. Ortada 3 çocuk var ve size önerilerim var dedim. Sendika temsilcisi tüzüğü geri çekeceksin, biz öneri dinlemeyiz dedi ve gittiler. Ben başbakanla görüşmelerini söyledim. Onunla da çözmediler. Biz sözümüzü tutup tüzüğü geri çektik.”

“ÖĞRENCİLERİN KAPANMASINI TAVSİYE EDEN BİRİ DEĞİLİM''

“Ben öğrencilerin kapanmasını tavsiye eden biri değilim” diyen Çavuşoğlu, lise seviyesindeki bir öğrencinin başını kapatmak istemesine ise saygı duymak zorunda olduğunu söyledi.

“ERHAN ARIKLI’NIN ANAVATANA SAYGI MİTİNGİNDE BENİMSEMEDİĞİM BİRÇOK HAREKET VAR”

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın anavatana saygı mitingi ile ilgili de konuşan Nazım Çavuşoğlu, “bu süreçte benimde benimsemediğim birçok hareket var. Bir imamın çıkıp sela okumayacağım demesi görevini istismar ettiği anlamına gelir ve maksadını aşan bir açıklama olduğu için soruşturma da açıldı. Onlara hakaret etmeden yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyenlere katılıyorum” ifadelerini kullandı.

“ARIKLI’YA BÖYLE BİR ŞEY YAPMA DEDİM”

Çavuşoğlu, Erhan Arıklı’ya ‘böyle bir şey yapma’ dediğini kaydederek, eylemde atılan sloganlara işaret etti, “Ayşe’yi bu ülkede herkes seviyor, sevmeyenler kendilerini sorgulamalıdırlar. Böyle hassas bir dönemde, bir hedefe doğru giderken, kendi sepetime ne koyarım hesabı yapmak, kesinlikle sela okumam diyenle go home diyenle de ben hepsini aynı sepete koyarım” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, “Go home diyenlerin maksadı da doğru değil, fikir ayrılığında olunan insanları Güney Kıbrıs’a göndermekte çirkin bir şeydir. Ben aslında hepsini aynı sepete koyuyorum. Çok tehlikeli. Bizim gailemiz ana yasamıza uygun şekilde bireyin hakkını vermektir” dedi.

“SİBEL HANIMIN BENDEN BİLGİ ALMASINI ARZU EDERDİM”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın, sendikaların yaptığı eyleme destek vermesi ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, “Eylemden sonra açıklamasını doğru bulduğumu söyleyemem. Bu tartışma 1 aydır ülkemizde vardır. Sibel hanım benimle diyaloğu olan biridir. Beni arayıp benden bilgi almadı. Eğer eylemden sonra değil de önce açıklama yapmış olsaydı veya bizimle bir toplantı isteseydi, belki de bu sürece de katkı koyabilirdi” dedi. Çavuşoğlu son olarak, “Keşke bizden bilgi alsaydı, katkı koymuş olsaydı. Benim açımdan daha iyi olurdu. Bakan olarak benden bilgi almasını arzu ederdim” ifadelerini kullandı.