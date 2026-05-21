Cinsel saldırı, cinsel taciz ve 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçlarıyla tutuklanan isminin baş harfleri L.B. olan öğretmen, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Aydoğanlı zanlı hakkında iddiaları aktardı.

Polis, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir okulda öğretmen olarak çalışan zanlının, 2025-2026 yılları arasında sekizinci ve dokuzuncu sınıfta okuyan 14 - 16 yaş aralığındaki beş erkek çocuğu cinsel saldırı, cinsel taciz ve 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklandığını söyledi. Polis, şikâyetin 19 Mayıs’ta yapıldığını zanlının aynı gün Girne limanından çıkış yaparken tutuklandığını söyledi. Polis, öğrencilerin ifadelerinde zanlının cep telefonunda kendilerine uygunsuz fotoğrafları gösterdiğini söylediklerini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, müşteki sayısının artabileceğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının iki gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.