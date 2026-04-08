Hükümet, eylemelere neden olan hayat pahalılığı düzenlemesini yürürlüğe koyan yasa gücünde kararnameyi geri çekti.

Hayat pahalılığı artışına ilişkin olarak sendikaların tepkisine ve eylemlerine neden olan 11 yasa gücünde kararname yürürlükten kaldırıldı. Kararnamelerin iptalini düzenleyen yeni kararnameler az önce Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sendikacıların bir diğer talebiyse, tasarının Meclis komitesinde ele alınması. Ancak Meclis içerisinden edinilen bilgiye göre hükümet, yeni önerisini Meclis'ten direkt geçirmeyi planlıyor!