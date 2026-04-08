Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Başbakan Ünal Üstel, son iki gündür yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üstel, Meclis önünde yaşanan gerginlikten memnun olmadıklarını ifade etti.

Başbakan Üstel, Meclis önünde yaşanan olaylara değinerek, ortaya çıkan tablonun kabul edilebilir olmadığını söyledi. Gerginliğin düşürülmesi gerektiğine işaret eden Üstel, hükümet olarak bu tür görüntülerden rahatsız olduklarını dile getirdi.

Hükümetin aldığı kararların amacına da değinen Üstel, tüm adımların halkın refahını artırmaya yönelik olduğunu vurguladı. “Aldığımız tüm önlemler halkımızın daha rahat yaşaması içindir” diyen Üstel, yapılan düzenlemelerin toplum yararına olduğunu savundu.

Konuşmasında geçmiş icraatlara da değinen Üstel, pandemi sürecinin başarıyla yönetildiğini ifade etti. Daha önce yarım kalan projelerin kendi dönemlerinde tamamlandığını belirten Üstel, hükümetin hizmet odaklı çalıştığını söyledi.

Muhalefete de çağrıda bulunan Üstel, eleştirilere açık olduğunu belirterek diyalog mesajı verdi. “Söz isterseniz gelin konuşun, sizi dinlerim. Bilmediğim bir şey varsa öğrenirim” ifadelerini kullanan Üstel, uzlaşıya açık olduklarını dile getirdi.

Öte yandan Üstel’in konuşması sırasında Meclis önünde gerginlik sürdü, polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.