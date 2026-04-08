Hükümet kararnameyi geri çekti, yeni maaş modelini açıkladı.

Başbakanlık, hayat pahalılığına yönelik düzenlemeyi değiştirerek kararnameyi geri çekti ve yeni maaş modelini duyurdu. Açıklamaya göre, Haziran ayı sonunda oluşacak hayat pahalılığı oranına göre maaşlar yeniden belirlenecek. Artışın yüzde 50’si ödenecek, kalan yüzde 50’lik kısmı ise en geç Ocak 2027’de verilmek üzere emanete alınacak.

Düzenlemede alt gelir gruplarına yönelik koruma öne çıktı. Net maaşı 75 bin TL ve altında olanların gelirlerinde kesinti yapılmayacak. 75 bin TL üzeri maaşlarda ise düzenleme, artışın yüzde 50’sini aşmayacak şekilde uygulanacak. Yapılacak düzenleme sonucunda hiçbir vatandaşın gelirinin 75 bin TL’nin altına düşmeyeceği belirtildi.