Hükümetin yasa gücünde kararnameyle hayat pahalılığı ödeneği düzenlemesine karşı grev ve eylem başlatan kamuda örgütlü sendikalar, dün yine genel grev ve Meclis önünde eylem yaptı.

Binlerce eylemci yine Meclis önünde toplandı, Polis geniş güvenlik önlemleri aldı, Meclis'e girişleri itfaiye araçları ile kapattı.

Meclis dışında gergin anlar yaşanırken, UBP-DP-YDP Hükümeti, yasa tasarılarını geçirmek için Meclis Genel Kurulu'nu açtı.

Polis ile eylemciler arasında gergin anlar yaşandı, eylemciler, barikatların önünde duran itfaiye araçların üzerine çıkarak vanaları açtı ve içindeki suyu boşaltarak itfaiye araçlarını devirmeye çalıştı.

Eylemciler Meclis'in arkasındaki barikatı aşarak Meclise bahçesine girmeyi başardı, Polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahale ederken, olaylar sırasında tutuklamalar yaşandı. Meclis bahçesinde yaşanan arbedede El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu ve 3 sendika yetkilisi tutuklandı.

Eylemciler Meclis bahçesindeki polis barikatını da aşıp "Hükümet istifa" sloganlarıyla Meclis binasına girdi. Eylemciler Genel Kurul binasını bastı, UBP'li vekillerin kapısına dayandı! Vekillerin odaları basıldı, bazı kapılar kırıldı. Polis, eylemcilerin bina içinde daha fazla ilerlemesini önlemek için müdahale etti.

Yaşanan arbede nedeniyle çevik kuvvet de ellerinde coplarıyla Meclis Genel Kurul'a geldi.

Binaya giren eylemciler arasında yer alan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'ndan (KTOEÖS) bando takımı ise, salon içerisinde enstrümanlarıyla şarkılar çaldı.

Eylemler sırasında bir eylemci aniden fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi bina içerisinde yaptı. Ardından fenalaşan eylemci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Meclis’e gidip eylemcilerin yanına geldi. Erhürman’ın eylem alanına gelişi, eylemciler tarafından alkışlarla karşılandı

Erhürman önce sendika başkanları ardından da hükümetle görüştü.

Erhürman, sendikaların taleplerini hükümete ilettiğini, hükümetin kendi içinde bir değerlendirme yaptığını belirtti.

Ardından sendikaların kararıyla eylemciler Meclis'ten çıktı.