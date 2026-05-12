Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, zihinsel engelliler ve ailelerine yönelik psikolojik destek ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi gerektiğini ifade ederek, 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezleri açılmasının yetersiz kaldığını, psikolojik destek için rehber öğretmenler, bakıcılar içinse paranın ve bu bakıcılara asgari ücret kadar maaş bağlanmasının gerekli olduğunu söyledi.

Çaluda, engellilerle ilgili yasaların geçmesine rağmen, mevzuata uygun tüzüklerin geçirilmemesinden dolayı yasaların anlamsızlaştığını da kaydetti.

Engelli bireylerin ebeveynlerinin en büyük endişesinin kendileri öldüğü zaman evlatlarının akıbetinin ne olacağı sorunu olduğunu dile getiren Çaluda, engellilerin sadece 16 Mayıs ya da 3 Aralık'ta hatırlanmaması gerektiğini vurguladı.