CTP Milletvekili Devrim Barçın, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün yaptığı konuşmada, gelir vergisi matrahları üzerinden hükümetin ekonomi politikasını sert sözlerle eleştirdi. Barçın, vergi düzenlemelerinin çalışanların net maaşını doğrudan etkilediğini belirterek, hükümetin hayat pahalılığı karşısında çalışanları korumadığını savundu.

Konuşmasında Başbakan Ünal Üstel’in enflasyonla ilgili sözlerine de yanıt veren Barçın, Kuzey Kıbrıs’taki gıda enflasyonunun yüzde 40,41, Türkiye’de yüzde 32,36, Almanya’da ise yüzde 1,3 olduğunu söyledi. “Dünyanın her yerinde enflasyon var” söyleminin bu tablo karşısında gerçeği yansıtmadığını belirten Barçın, hükümetin halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıyı hafife aldığını ifade etti.

Devrim Barçın, vergi matrahlarının güncellenmemesi nedeniyle maaşlara yapılan artışların önemli bölümünün yeniden vergi olarak devlete döndüğünü söyledi. Hükümetin daha önce dile getirdiği “çok alana az, az alana çok” anlayışının tam da bu yasada hayata geçirilebileceğini belirten Barçın, buna rağmen gerekli adımın atılmadığını savundu.

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı da hedef alan Barçın, “Sayın Özdemir Berova’nın bu ülkede varlığı bütün vatandaşlar için bir umut. Çünkü vatandaşlar bakıyor, Sayın Özdemir Berova Maliye Bakanı olabilirse bu ülkede herkes her şey olabilir diyor” ifadelerini kullandı.

“İKİ MAKAM ARACINA 80 BİN EURO, BİR ANKETE 230 BİN EURO VEREMEYİZ”

Barçın, Merkezi İhale Komisyonu’nda yer alan bazı ihalelerin gereksiz olduğunu savunarak, kamu maliyesinin kendi tasarrufundan başlaması gerektiğini söyledi. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na iki adet araç alınacağını söyleyen Barçın, bazı ihalelerin ivedi olmadığını ifade ederek eleştirdi.

Barçın, BTHK için iki binek araca 80 bin euro, bir araştırma ve ankete ise 230 bin euro harcanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.