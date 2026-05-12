Maliye Bakanı Özdemir Berova, gelirlerde yaşanan düşüşe rağmen hükümetin ekonomiyle ilgili bir planı olduğunu savundu. Berova, savaşın etkilerinin CTP tarafından hafife alındığını ileri sürdü.

Meclis Genel Kurulu’nda dün CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin Maliye’nin borçlanmasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Berova, Ocak-Mart döneminde gelirlerde yaklaşık yüzde 15 oranında düşüş yaşandığını itiraf etti.

Berova, hükümetin piyasayı ve ekonomiyi koruyabilmek amacıyla akaryakıtın ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için FİF, KDV ve fon gelirlerinden feragat ettiğini belirterek, yaklaşık 500 milyon TL’lik gelirin ekonomi adına kasaya alınmadığını ifade etti.

“Bir planımız, hesabımız var” diyen Berova, “CTP’nin ‘Tünelin ucunda ışık yoktur’ söyleminin aksine bizim hükümet olarak tünelin ucunda elbette ki bir ışığımız var” ifadelerini kullandı.

Berova “Gelirlerin arttırılması amacıyla gelir artırıcı yasa tasarılarını yavaş yavaş meclisten geçiriyoruz.” dedi.